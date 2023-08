Appellare convocare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appellare convocare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CHIAMARE

Significato/Curiosità : Appellare convocare

"Chiamare" è un verbo che denota l'azione di appellare o convocare qualcuno. Questo termine implica l'atto di richiamare l'attenzione di una persona o di invitare qualcuno a unirsi a un'attività, a partecipare a una conversazione o a rispondere a una situazione. Può essere utilizzato in vari contesti, come quando si richiama qualcuno per nome, si convoca una riunione o si invita a rispondere a una domanda. "Chiamare" è un termine versatile che riflette l'atto di comunicare con qualcuno in modi diversi, che siano verbali, scritti o attraverso segnali, a seconda del contesto e dell'intenzione.

Altre risposte alla domanda : Appellare convocare : appellare; convocare; appellare con fervore per assistenza e conforto; convocare davanti al giudice; convocare pubblicamente; convocare , come per un assemblea; convocare a una festa;

