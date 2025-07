Ampia non attillata nei cruciverba: la soluzione è Larga

LARGA

Curiosità e Significato di Larga

Perché la soluzione è Larga? Ampia non attillata indica qualcosa di grande e spaziosa, che non si stringe o si adatta stretta. È usata per descrivere forme o spazi che si estendono senza restrizioni, offrendo libertà di movimento. La parola suggerisce quindi una vastità o una larghezza significativa, perfetta per indicare ambienti, abiti o concetti che privilegiano la comodità e la spaziosità. In sintesi, tutto ciò che è ampia si distingue per la sua apertura e ampiezza.

Come si scrive la soluzione Larga

Se "Ampia non attillata" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

R Roma

G Genova

A Ancona

