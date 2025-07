Agli e cioè dalla parte diametralmente opposta nei cruciverba: la soluzione è Antipodi

ANTIPODI

Curiosità e Significato di Antipodi

Perché la soluzione è Antipodi? Antipodi indica i punti sulla Terra che si trovano esattamente dall'altra parte rispetto a un punto di riferimento. Se pensi a un punto su una mappa, gli antipodi sono le coordinate diametralmente opposte. È come se due luoghi fossero speculari, divisi dal centro del pianeta. Questa parola aiuta a capire quanto siano distanti e opposti due punti nel mondo.

Come si scrive la soluzione Antipodi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Agli e cioè dalla parte diametralmente opposta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

P Padova

O Otranto

D Domodossola

I Imola

