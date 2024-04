La definizione e la soluzione di 8 lettere: Agli : dalla parte opposta. ANTIPODI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: In geometria solida una coppia di punti antipodali definisce due punti sulla superficie di una sfera separati dalla massima distanza percorribile sulla superficie stessa o, in termini più colloquiali, due punti che si trovino alle opposte intersezioni della superficie della sfera con un asse passante per il centro. La distanza in linea retta che separa tali due punti è pari al diametro della sfera stessa (2{\displaystyle 2}R{\displaystyle R}), mentre invece quella calcolata sulla superficie della sfera è pari a metà della circonferenza della stessa (p{\displaystyle \pi }R{\displaystyle R}). Più in generale, ogni linea retta passante per il ...

antipodi m pl

plurale di antipode

an | tì | po | di

IPA: /an'tipodi/

vedi antipode

