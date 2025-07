Una Meg del cinema nei cruciverba: la soluzione è Ryan

RYAN

Curiosità e Significato di Ryan

Perché la soluzione è Ryan? Una Meg del cinema fa riferimento a Meg Ryan, attrice famosa per ruoli iconici come in Harry ti presento Sally. La soluzione RYAN deriva proprio dal suo cognome. È un modo divertente per collegare il nome dell’attrice al contesto cinematografico, rendendo la sfida interessante e stimolante per gli appassionati di film e parole crociate.

Come si scrive la soluzione Ryan

R Roma

Y Yacht

A Ancona

N Napoli

