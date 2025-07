Un secondo piatto di pesce alla livornese nei cruciverba: la soluzione è Triglie

TRIGLIE

Curiosità e Significato di Triglie

La parola Triglie è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Triglie.

Perché la soluzione è Triglie? Le triglie sono un delizioso pesce marino molto apprezzato nella cucina italiana, specialmente in quella toscana. Ricche di sapore e delicatezza, si prestano a ricette semplici come il secondo piatto alla livornese, arricchite con pomodoro, aglio e prezzemolo. La loro versatilità le rende protagoniste di piatti gustosi e raffinati, perfetti per chi ama il pesce fresco e saporito.

Come si scrive la soluzione Triglie

La definizione "Un secondo piatto di pesce alla livornese" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

