Piatto sudamericano con pesce marinato e spezie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piatto sudamericano con pesce marinato e spezie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CEVICHE

Significato/Curiosita : Piatto sudamericano con pesce marinato e spezie

Sebiche, è un piatto a base di pesce o/e frutti di mare crudi e marinati nel limone, unita ad alcune spezie come il peperoncino e il coriandolo. è tipica... Peruviane[senza fonte], il ceviche è originario in primo luogo, presso la cultura mochica, lungo il litorale del loro attuale territorio. in perù, il ceviche è un piatto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

