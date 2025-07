Un salotto o una vacanza nei cruciverba: la soluzione è Soggiorno

SOGGIORNO

Curiosità e Significato di Soggiorno

La soluzione Soggiorno di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Soggiorno per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Soggiorno? Il termine soggiorno indica il periodo di permanenza in un luogo, come una casa o una destinazione turistica. Può riferirsi anche all’ambiente stesso, come il salotto di casa, oppure al tempo trascorso in vacanza. In sintesi, rappresenta l’atto di stare in un luogo, rendendolo ideale per descrivere sia momenti di relax che soggiorni più lunghi. È un termine versatile per ogni situazione di permanenza.

Come si scrive la soluzione Soggiorno

Non riesci a risolvere la definizione "Un salotto o una vacanza"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

O Otranto

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

R Roma

N Napoli

O Otranto

