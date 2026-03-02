Giorni pagati di vacanza dal lavoro

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Giorni pagati di vacanza dal lavoro' è 'Ferie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FERIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Giorni pagati di vacanza dal lavoro" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Giorni pagati di vacanza dal lavoro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ferie? Le ferie rappresentano un periodo di riposo riconosciuto ai lavoratori, durante il quale vengono concessi giorni di sospensione delle attività lavorative senza perdere la retribuzione. Sono un momento importante per recuperare energie e dedicarsi ad attività personali o familiari, contribuendo al benessere generale. La legge stabilisce che ogni impiegato ha diritto a un certo numero di giorni di pausa annuale. Questi giorni rappresentano una pausa meritatamente concessa per il contributo dato nel corso dell’anno.

In presenza della definizione "Giorni pagati di vacanza dal lavoro", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Giorni pagati di vacanza dal lavoro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ferie:

F Firenze E Empoli R Roma I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Giorni pagati di vacanza dal lavoro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

