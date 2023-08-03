Il pubblico in salotto

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Il pubblico in salotto' è 'Telespettatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole. La definizione 'Il pubblico in salotto', utilizzata nei cruciverba e nelle parole crociate, ha una soluzione composta da 14 lettere. Si tratta di un enigma piuttosto comune, che ricorre spesso sia nei giochi cartacei sia nelle versioni digitali dedicate agli appassionati di enigmistica.

SOLUZIONE: TELESPETTATORI

Riviste come La Settimana Enigmistica e molte altre pubblicazioni specializzate hanno più volte inserito nei loro schemi la definizione "Il pubblico in salotto [Soluzione Cruciverba 14 lettere]". Proprio per questo motivo, la soluzione associata è stata attentamente controllata e verificata dall’esperto Sara Verdi, così da garantirne l’affidabilità e l’utilizzo senza incertezze. Per vedere altre definizioni associate a Telespettatori, visita questa pagina: Telespettatori.

Hai trovato la definizione "Il pubblico in salotto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà. È possibile che la definizione "Il pubblico in salotto" assuma sfumature leggermente diverse in base al contesto del cruciverba o agli incroci presenti nella griglia. Tuttavia, secondo la valutazione dell’autore, la soluzione proposta resta quella più corretta e maggiormente compatibile con la maggior parte dei cruciverba italiani. Chi risolve cruciverba online o tramite app per smartphone può copiare la soluzione e inserirla direttamente nello schema. In alternativa, è sempre consigliabile prestare attenzione alla corretta sequenza delle lettere, aiutandosi con la dettatura lettera per lettera, per completare il cruciverba in modo preciso e senza errori.

Le 14 lettere della soluzione Telespettatori:

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

S Savona

P Padova

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

