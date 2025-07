Sterili, privi di germi nei cruciverba: la soluzione è Asettici

Home / Soluzioni Cruciverba / Sterili, privi di germi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sterili, privi di germi' è 'Asettici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASETTICI

Curiosità e Significato di Asettici

Hai risolto il cruciverba con Asettici? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Asettici.

Perché la soluzione è Asettici? Il termine asetici si riferisce a ambienti, strumenti o sostanze privi di germi e batteri, garantendo così massima igiene e sicurezza. È spesso usato in campo medico, farmaceutico e cosmetico per descrivere prodotti o condizioni sterili. Essere asetici significa mantenere un ambiente perfettamente pulito e sicuro, fondamentale per prevenire infezioni e contaminazioni. La purezza è la chiave di tutto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sterili prive di germiPrivi di orgoglioPrivi di salubritàPrivi di calore o di cordialitàPrivi d indumenti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Asettici

Non riesci a risolvere la definizione "Sterili, privi di germi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S L V O E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VESALIO" VESALIO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.