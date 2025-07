Situato a distanza nei cruciverba: la soluzione è Lontano

Home / Soluzioni Cruciverba / Situato a distanza

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Situato a distanza' è 'Lontano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LONTANO

Curiosità e Significato di Lontano

La soluzione Lontano di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Lontano per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Lontano? Lontano indica qualcosa che si trova a una certa distanza o in un punto remoto rispetto a un punto di riferimento. Può riferirsi a una posizione geografica, temporale o anche emotiva, trasmettendo l'idea di separazione o di qualcosa che si osserva da lontano. È una parola utile per descrivere ciò che è distante, sia nello spazio sia nel tempo, aiutando a creare immagini chiare e evocative.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Situato a grande distanzaSi dice di una distanza incalcolabileSituati a notevole distanzaA grande distanzaÈ situato lontano dalla zona costiera

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lontano

La definizione "Situato a distanza" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O M O A T N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONATTO" MONATTO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.