La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Separa due locali' è 'Muro Divisorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MURO DIVISORIO

Curiosità e Significato di Muro Divisorio

Hai risolto il cruciverba con Muro Divisorio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Muro Divisorio.

Perché la soluzione è Muro Divisorio? Un muro divisorio è una parete che separa due ambienti, creando due spazi distinti all’interno di uno stesso locale. È una soluzione comune per ottimizzare gli spazi e garantire privacy o funzionalità diverse. Perfetto per suddividere un ambiente grande in due zone separate, mantenendo comunque una certa autonomia tra le parti. Una scelta intelligente per adattare gli spazi alle proprie esigenze quotidiane.

Come si scrive la soluzione Muro Divisorio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Separa due locali", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

U Udine

R Roma

O Otranto

D Domodossola

I Imola

V Venezia

I Imola

S Savona

O Otranto

R Roma

I Imola

O Otranto

