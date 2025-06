Separa due vocali nei cruciverba: la soluzione è Iato

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Separa due vocali' è 'Iato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IATO

Curiosità e Significato di Iato

La parola Iato è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Iato.

Perché la soluzione è Iato? IATO indica un'interruzione o una sospensione temporanea di qualcosa, spesso usata in ambito militare o tecnico. La parola deriva dal latino intermissio e suggerisce una pausa o una sospensione di un'azione. In parole semplici, rappresenta un momento in cui un'attività viene messa in pausa, per poi riprendere successivamente. È un termine che racchiude l'idea di un'interruzione temporanea.

Come si scrive la soluzione Iato

Se "Separa due vocali" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

