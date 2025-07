Muro tra due locali nei cruciverba: la soluzione è Divisorio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Muro tra due locali' è 'Divisorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIVISORIO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Divisorio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Divisorio.

Perché la soluzione è Divisorio? Un divisorio è una struttura o elemento che separa due ambienti, creando distanze o compartimenti distinti all’interno di uno stesso spazio. Può essere un muro, una tenda, o una porta scorrevole, ed è utilizzato per dividere, organizzare o definire aree diverse in case, uffici o negozi. In pratica, il divisorio aiuta a sfruttare meglio gli spazi e a garantire privacy.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo è un muro fra due stanzeNative della città dei due mariLa scommessa su due cavalli l uno vincente e l altro secondoI due Bronzi diDue sorelle della J

D Domodossola

I Imola

V Venezia

I Imola

S Savona

O Otranto

R Roma

I Imola

O Otranto

