Radiotelegrafisti di bordo nei cruciverba: la soluzione è Marconisti

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Radiotelegrafisti di bordo' è 'Marconisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARCONISTI

Curiosità e Significato di Marconisti

Perché la soluzione è Marconisti? I radiotelegrafisti di bordo erano gli operatori specializzati che, a bordo di navi e aerei, utilizzavano apparecchiature radio per comunicare con terra e altre imbarcazioni. La loro competenza nel trasmettere e ricevere segnali attraverso il telegrafo senza fili era fondamentale per la sicurezza e la navigazione. In parole semplici, sono i pionieri delle comunicazioni marittime moderne.

Come si scrive la soluzione Marconisti

La definizione "Radiotelegrafisti di bordo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

R Roma

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

