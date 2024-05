I guasti al bordo

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Il commissario di avaria è una persona e/o un'azienda che lavora fiduciariamente per conto di compagnie di assicurazione nella gestione delle avarie alle merci trasportate e/o ai corpi (navi, imbarcazioni da diporto, yacht, aerei, treni). In pratica si occupa di far periziare e quantificare i danni agli Enti prima citati ed è un lavoro di alta responsabilità e capacità professionale.

avarie f pl

plurale di avaria

Etimologia / Derivazione

vedi avaria