Principale fiume in Puglia nei cruciverba: la soluzione è Ofanto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Principale fiume in Puglia' è 'Ofanto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OFANTO

Curiosità e Significato di Ofanto

La parola Ofanto è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ofanto.

Perché la soluzione è Ofanto? L'Ofanto è il principale fiume che attraversa la regione Puglia, in Italia. Nasce in Campania e scorre verso sud, attraversando alcune delle zone più fertili della regione prima di sfociare nel Mar Adriatico. La sua importanza va oltre l’irrigazione e l’agricoltura: rappresenta un elemento fondamentale per la storia e l’economia locale. Un vero simbolo naturale della Puglia.

Come si scrive la soluzione Ofanto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Principale fiume in Puglia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

F Firenze

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

