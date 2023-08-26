Il principale fiume di Lione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il principale fiume di Lione' è 'Rodano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RODANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il principale fiume di Lione" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il principale fiume di Lione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Rodano? Il fiume che attraversa Lione rappresenta una delle vie d'acqua più importanti della regione. Questa grande corrente d'acqua collega diverse aree e ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e culturale della città. Il suo corso serpeggiante si estende per molti chilometri, offrendo paesaggi suggestivi e opportunità di svago per i residenti. La presenza di questa importante via d'acqua ha influenzato la storia e l'urbanizzazione della zona, rimanendo un simbolo di identità locale.

Se la definizione "Il principale fiume di Lione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il principale fiume di Lione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Rodano:

R Roma O Otranto D Domodossola A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il principale fiume di Lione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

