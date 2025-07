Molto colte nei cruciverba: la soluzione è Dotte

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Molto colte' è 'Dotte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOTTE

Curiosità e Significato di Dotte

Non fermarti alla soluzione! Conosci Dotte più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Dotte.

Perché la soluzione è Dotte? Dotte indica persone molto colte, istruite e con profonde conoscenze in vari campi. Deriva dal latino doctus ed è usata per descrivere chi ha studiato e approfondito argomenti complessi. Essere dotte significa avere una cultura ricca e una mente aperta, pronta a condividere sapere e passione per l’apprendimento. È un termine che celebra la sapienza e l’elevata preparazione delle donne e degli uomini di cultura.

Come si scrive la soluzione Dotte

Hai trovato la definizione "Molto colte" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I O D R O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROTONDI" ROTONDI

