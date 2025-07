Modello per sfornare torte nei cruciverba: la soluzione è Stampo

STAMPO

Curiosità e Significato di Stampo

Perché la soluzione è Stampo? Uno stampo è un contenitore utilizzato in cucina per dare forma e struttura a dolci come torte, plumcake o ciambelle. Basta versare l'impasto all’interno, infornare e, una volta cotto, il dolce avrà la forma desiderata. È uno strumento fondamentale per sfornare torte perfette e dall’aspetto uniforme, rendendo la preparazione più semplice e professionale.

Come si scrive la soluzione Stampo

S Savona

T Torino

A Ancona

M Milano

P Padova

O Otranto

