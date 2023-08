Lo sciroppo di zucchero per decorare torte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sciroppo di zucchero per decorare torte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GLASSA

Significato/Curiosita : Lo sciroppo di zucchero per decorare torte

zucchero è una tecnica molto usata in pasticceria e confetteria che serve ad ottenere una quantità di preparazioni di largo impiego tra cui sciroppi,... Caratteristica della glassa è di asciugare, formando un guscio lucido sul dolce. la parola "glassa" deriva dal francese glace, ovvero "ghiaccio". le glasse possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 agosto 2023

