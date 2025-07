Modella inglese anni 60 che consacrò la minigonna nei cruciverba: la soluzione è Twiggy

TWIGGY

Curiosità e Significato di Twiggy

La parola Twiggy è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Twiggy.

Perché la soluzione è Twiggy? Twiggy, modella inglese degli anni '60, è diventata il simbolo della rivoluzione moda grazie alla sua figura snella e allo stile innovativo. È famosa per aver consacrato la minigonna come caposaldo della moda giovane dell'epoca, influenzando generazioni con il suo look iconico e il volto conosciuto in tutto il mondo. La sua influenza si percepisce ancora oggi nel modo di vestire e nelle tendenze moda.

Come si scrive la soluzione Twiggy

T Torino

W Washington

I Imola

G Genova

G Genova

Y Yacht

