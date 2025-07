Mangiare il cibo nei cruciverba: la soluzione è Nutrirsi

NUTRIRSI

Curiosità e Significato di Nutrirsi

Perché la soluzione è Nutrirsi? “Nutrire” significa fornire al corpo il cibo necessario per mantenersi in salute e vitalità. È più di mangiare: è prendersi cura di sé, scegliendo alimenti che sostengono il benessere quotidiano. Nutrire è un gesto di amore verso sé stessi, capace di migliorare l’umore e l’energia. In breve, è il modo migliore per vivere in modo sano e armonioso.

Come si scrive la soluzione Nutrirsi

N Napoli

U Udine

T Torino

R Roma

I Imola

R Roma

S Savona

I Imola

