MESTOLINO

Curiosità e Significato di Mestolino

Perché la soluzione è Mestolino? Il termine mestolino è un piccolo contenitore con manico, usato principalmente in cucina per versare e servire liquidi come zuppe o brodi. La parola deriva dal latino mesulus, che indica un piccolo recipiente. Pensando all’immagine del bambino che si prepara a piangere, il mestolino può rappresentare un oggetto che sorregge emozioni o momenti di attesa, sottolineando come anche i piccoli strumenti abbiano un ruolo quotidiano importante.

Come si scrive la soluzione Mestolino

M Milano

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A D O C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORCADI" ORCADI

