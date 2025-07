Lo è il muro di sostegno nei cruciverba: la soluzione è Portante

PORTANTE

Curiosità e Significato di Portante

Approfondisci la parola di 8 lettere Portante: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Portante? Portante si riferisce a qualcosa che sostiene o sostiene la struttura di un edificio, come un muro o una colonna, garantendo stabilità e solidità. È un termine utilizzato in architettura e ingegneria per indicare elementi fondamentali che sopportano il peso e distribuiscono le forze. In breve, descrive ciò che assicura la robustezza di una costruzione e ne permette la funzionalità.

Come si scrive la soluzione Portante

Hai trovato la definizione "Lo è il muro di sostegno" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

