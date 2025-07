La tipica danza rituale dei Maori nei cruciverba: la soluzione è Haka

HAKA

Curiosità e Significato di Haka

Perché la soluzione è Haka? La Haka è una danza tradizionale Maori, ricca di energia e simbolismo, che esprime orgoglio, forza e identità culturale. Originaria della Nuova Zelanda, questa performance coinvolge movimenti intensi, urla e gesti che raccontano storie e leggende antiche. È spesso eseguita prima delle battaglie o in occasioni speciali, rappresentando un potente gesto di unità e rispetto tra i Maori.

Come si scrive la soluzione Haka

H Hotel

A Ancona

K Kappa

A Ancona

