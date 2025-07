Rituale, celebrazione formale nei cruciverba: la soluzione è Cerimonia

CERIMONIA

Curiosità e Significato di Cerimonia

Perché la soluzione è Cerimonia? Una cerimonia è un rito ufficiale o solenne utilizzato per celebrare eventi importanti come matrimoni, lauree o avvenimenti religiosi. Si tratta di un momento di riconoscimento pubblico, spesso accompagnato da rituali e usanze specifiche, che conferisce significato e valore simbolico all'occasione. In ogni cultura, le cerimonie rafforzano i legami e sottolineano l'importanza di certi momenti della vita.

Come si scrive la soluzione Cerimonia

C Como

E Empoli

R Roma

I Imola

M Milano

O Otranto

N Napoli

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L R S U E I R C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCURRILE" SCURRILE

