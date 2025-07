La monumentale basilica vaticana nei cruciverba: la soluzione è San Pietro

SAN PIETRO

Curiosità e Significato di San Pietro

Perché la soluzione è San Pietro? La parola San Pietro si riferisce alla celebre basilica monumentale situata in Vaticano, simbolo di fede e arte cristiana. È una delle chiese più grandi e importanti al mondo, meta di pellegrinaggi e capolavoro architettonico. La sua grandiosità e spiritualità la rendono un punto di riferimento storico e culturale. Quindi, quando si parla di monumentale basilica vaticana, si pensa proprio a questa straordinaria costruzione.

Come si scrive la soluzione San Pietro

S Savona

A Ancona

N Napoli

P Padova

I Imola

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

