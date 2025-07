L indifferenza di chi fa finta di niente nei cruciverba: la soluzione è Nonchalance

NONCHALANCE

Curiosità e Significato di Nonchalance

Non fermarti alla soluzione! Conosci Nonchalance più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Nonchalance.

Perché la soluzione è Nonchalance? Nonchalance indica un atteggiamento di apparente indifferenza e disinvoltura di fronte a situazioni o emozioni, come se nulla importasse. È quella calma quasi sfacciata che mostra di non essere coinvolti o turbati, anche quando qualcosa accade. In fondo, rappresenta un modo di affrontare la vita con leggerezza, nascondendo spesso una certa consapevolezza interiore. È un'arte di sapersi lasciar scorrere le cose senza troppo stress.

Come si scrive la soluzione Nonchalance

Se "L indifferenza di chi fa finta di niente" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

O Otranto

N Napoli

C Como

H Hotel

A Ancona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

C Como

E Empoli

