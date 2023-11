La definizione e la soluzione di: Chi lo usa fa solo finta di cantare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : PLAYBACK

Significato/Curiosita : Chi lo usa fa solo finta di cantare

Facciamo finta che sia vero, la cumbia di chi cambia da solo e ti penso e cambia il mondo con gianni morandi, e conclude con uno scambio di battute assieme... Il playback è una tecnica consistente nel sovrapporre, durante una esibizione, una registrazione precedentemente effettuata di un brano alla reale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

