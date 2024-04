La Soluzione ♚ Chi lo usa fa finta di cantare La definizione e la soluzione di 8 lettere: Chi lo usa fa finta di cantare. PLAYBACK Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Chi lo usa fa finta di cantare: Il playback è una tecnica consistente nel sovrapporre, durante una esibizione, una registrazione precedentemente effettuata di un brano alla reale performance dell'artista, o degli artisti. In questo caso lo spettatore osserva l'interpretazione ma ascolta una registrazione e difficilmente può percepire se l'interpretazione sia originale o artefatta. Nella lingua inglese è il termine lip sync, o lip synch (ovvero 'sincronizzazione labiale'), e non playback, quello che indica la situazione in cui l'artista mima il canto su una base preregistrata. Infatti il termine playback indica la tecnica di sincronizzazione di una ripresa cinematografica ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il playback è una tecnica consistente nel sovrapporre, durante una esibizione, una registrazione precedentemente effettuata di un brano alla reale performance dell'artista, o degli artisti. In questo caso lo spettatore osserva l'interpretazione ma ascolta una registrazione e difficilmente può percepire se l'interpretazione sia originale o artefatta. Nella lingua inglese è il termine lip sync, o lip synch (ovvero 'sincronizzazione labiale'), e non playback, quello che indica la situazione in cui l'artista mima il canto su una base preregistrata. Infatti il termine playback indica la tecnica di sincronizzazione di una ripresa cinematografica ... playback ( approfondimento) m sing (forestierismo) (film) modalità di registrazione in cui l'immagine viene registrata in sincrono con la registrazione del suono precedentemente isolata procedimento usato in alcune esibizioni di musica leggera, dove gli artisti fingono di cantare e suonare, seguendo in realtà una registrazione Sillabazione play | back Etimologia / Derivazione vedi voce in inglese Pronuncia IPA: /plj'bk/ Altre Definizioni con playback; finta; cantare; Chi lo usa fa solo finta di cantare; La finta preda dei levrieri nei cinodromi; Consente di cantare su una base musicale; Non sanno cantare; Cerca altre soluzioni cruciverba

PLAYBACK

