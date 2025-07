L attacco di panico che coglie l oratore nei cruciverba: la soluzione è Trac

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L attacco di panico che coglie l oratore' è 'Trac'.

TRAC

Curiosità e Significato di Trac

Approfondisci la parola di 4 lettere Trac: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Trac? Trac è un termine che indica un attacco di panico improvviso e intenso, spesso accompagnato da sintomi come sudorazione, battito accelerato e senso di smarrimento. Quando l'oratore si sente sopraffatto dall'ansia durante un discorso, può sperimentare questa sensazione di emergenza. Conoscere il significato di trac aiuta a riconoscere e gestire meglio momenti di ansia, favorendo il benessere mentale.

Come si scrive la soluzione Trac

Hai davanti la definizione "L attacco di panico che coglie l oratore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

R Roma

A Ancona

C Como

