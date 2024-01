La definizione e la soluzione di: L ardore dell oratore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Non c'è nessun vile a tal punto che amore stesso non lo renda pieno di ardore in valore, tanto da eguagliarlo anche a chi è valorosissimo in natura.....

Foga è il secondo album in studio del rapper italiano Enigma, pubblicato il 1º aprile 2014 dalla Machete Empire Records.

Italiano

Sostantivo

foga f sing (pl.: foghe)

forte agitazione (per estensione) momento di patos in cui potrebbero manifestarsi gesti d'ira nella foga della discussione lo insultò pesantemente (per estensione) entusiasmo incontrollato

Sillabazione

fó | ga

Pronuncia

IPA: /'foga/

Etimologia / Derivazione

dal latino fuga cioè "fuga"

Sinonimi

ardore, impeto, slancio, veemenza, energia, violenza, impulso, passione, fervore, entusiasmo, furia, irruenza, frenesia, zelo

Contrari

lentezza, freddezza, distacco, indifferenza, flemma

Parole derivate

fogare

Termini correlati