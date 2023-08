Un attacco per lampadine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un attacco per lampadine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EDISON

Significato/Curiosità : Un attacco per lampadine

L'"attacco Edison" è un tipo di base standardizzato utilizzato nelle lampadine a incandescenza, ideato da Thomas Edison. Questa innovazione, introdotta negli anni 1880, ha rivoluzionato l'illuminazione domestica e industriale. L'attacco Edison consiste in una vite a forma di E26 (con un diametro di 26 millimetri) per le lampadine più diffuse e una E27 per alcune varianti. Questo design semplificato e sicuro ha reso le lampadine facilmente sostituibili e ha facilitato la diffusione dell'elettricità nelle case e nei luoghi di lavoro. L'attacco Edison ha rappresentato un passo significativo nell'evoluzione della tecnologia dell'illuminazione.

Altre risposte alla domanda : Un attacco per lampadine : attacco; lampadine; attacco che non dà tregua; Pare che l attacco sia la migliore; Violento attacco di tosse; Un calciatore d attacco ; L ora fissata per l attacco ; Alcune lampadine garantiscono quello energetico; Diventano incandescenti in certe lampadine ; Si fa con lampadine elettriche; Ne consumano tanti le lampadine più luminose; Nelle moderne lampadine ;

Cerca altre Definizioni