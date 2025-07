Improvvisa e molesta vampata al viso nei cruciverba: la soluzione è Caldana

CALDANA

Curiosità e Significato di Caldana

Perché la soluzione è Caldana? La parola caldana indica un fazzoletto di tessuto leggero, tradizionalmente usato per proteggersi dal sudore o dalle vampate di calore improvvise al viso. È perfetta per chi cerca un rimedio pratico e discreto per gestire fastidiose vampate, offrendo freschezza e comfort in modo semplice e naturale. Un alleato utile nelle giornate più calde o durante momenti di disagio improvviso.

Come si scrive la soluzione Caldana

La definizione "Improvvisa e molesta vampata al viso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

