Una vampata più popolare

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una vampata più popolare' è 'Caldana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALDANA

Perché la soluzione è Caldana? La caldana è un termine che si riferisce a una vampata più popolare, spesso associata a sensazioni di calore improvviso e intenso. Questa parola viene utilizzata nel linguaggio quotidiano per descrivere quei momenti di sudorazione e disagio causati da cambiamenti di temperatura o alterazioni ormonali. La caldana si manifesta come un episodio breve ma molto riconoscibile, rendendo il termine particolarmente noto tra le persone che ne sperimentano ricorrenza. La sua diffusione tra la popolazione ne sottolinea l'importanza culturale e linguistica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una vampata più popolare". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Una vampata più popolare nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Caldana

Quando la definizione "Una vampata più popolare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una vampata più popolare" conferma che la soluzione 'Caldana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Caldana

C Como A Ancona L Livorno D Domodossola A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una vampata più popolare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Caldana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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