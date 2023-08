Relativi al viso e ai suoi connotati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativi al viso e ai suoi connotati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FACCIALI

Significato/Curiosita : Relativi al viso e ai suoi connotati

Un'esperienza spirituale, abari e ibn kathir lo descrivono come un viaggio fisico compiuto dal profeta. in ogni caso, i forti connotati spirituali dell'evento... Simona picardi, le emozioni facciali. la sorpresa 1.http://www.memorizzare.eu/index.php/2011/05/07/le-emozioni-facciali-la-sorpresa-1.html ^ simona picardi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Relativi al viso e ai suoi connotati : relativi; viso; suoi; connotati; relativi a un determinato periodo; relativi al quartiere; I consigli della pubblicità sono a loro relativi ; relativi a una nota malattia detta paludismo; relativi o simili al nutrimento materno; Misurano la grandezza del televiso re; Muri diviso ri non portanti; Rilievo del viso sotto il pomello; Detestato inviso ; Salto improvviso ; I suoi piatti suonano; I suoi semi ricoprono alcuni uramaki; Lo sono i problemi tuoi e suoi ; Porta in giro i suoi clienti; I suoi pezzi non sono sempre presenti in officina; L intervento chirurgico che cambia i connotati ; La chirurgia che rifà i connotati ; Ha gli stessi connotati d un altro;

Cerca altre Definizioni