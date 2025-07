Il nome della serva di don Abbondio nei cruciverba: la soluzione è Perpetua

PERPETUA

Curiosità e Significato di Perpetua

Perché la soluzione è Perpetua? Perpetua è il nome della fedele serva di don Abbondio ne I promessi sposi. Deriva dal latino perpetuus, che significa che dura per sempre. In italiano, indica una persona o cosa che si mantiene stabile nel tempo, spesso usato anche come nome femminile. La sua presenza nel romanzo sottolinea l’importanza della lealtà e della stabilità nelle relazioni.

