Il vademecum di don Abbondio nei cruciverba: la soluzione è Breviario

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il vademecum di don Abbondio' è 'Breviario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BREVIARIO

Curiosità e Significato di Breviario

Perché la soluzione è Breviario? Il breviario è un libro di preghiere e testi religiosi che raccoglie le principali funzioni liturgiche della Chiesa, spesso usato dai sacerdoti. È un vero e proprio compendio di preghiere quotidiane e riti, pensato per facilitare la pratica religiosa. In sostanza, rappresenta uno strumento essenziale per chi desidera seguire con costanza e facilità la vita spirituale.

Come si scrive la soluzione Breviario

B Bologna

R Roma

E Empoli

V Venezia

I Imola

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O P S O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROSPO" ROSPO

