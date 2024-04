La Soluzione ♚ Il libro di don Abbondio

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BREVIARIO

Curiosità su Il libro di don abbondio: Il fatto che don abbondio si abbandoni ad una "danza macabra" per l'annuncio della morte di don rodrigo; e che il marchese erede di don rodrigo non prenda... Il breviario è un libro liturgico usato in varie confessioni cristiane per pregare nei diversi momenti della giornata secondo la suddivisione delle ore canoniche. Storicamente sono stati utilizzati diversi breviari nelle varie parti della cristianità, come il Breviario di Aberdeen, il Breviario di Belleville, il Breviario di Stowe e il Breviario di Isabella, sebbene alla fine il Breviario romano sia diventato lo standard all'interno della Chiesa cattolica.

