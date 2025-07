Gli enti che operano esclusivamente a fini benefici nei cruciverba: la soluzione è Non Profit

NON PROFIT

Curiosità e Significato di Non Profit

La parola Non Profit è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Non Profit.

Perché la soluzione è Non Profit? Le organizzazioni NON PROFIT sono entità che agiscono esclusivamente per scopi benefici, come aiutare le persone, proteggere l’ambiente o promuovere la cultura. Non mirano a generare utili per i propri membri, ma reinvestono eventuali fondi nel loro obiettivo sociale. Sono fondamentali per il welfare e la solidarietà, contribuendo a costruire una società più giusta e solidale.

