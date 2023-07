Sigla da enti benefici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla da enti benefici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ONLUS

Significato/Curiosita : Sigla da enti benefici

Correntezza (regolare versamento) e correttezza (nella fruizione dei benefici) contributiva da parte dei diversi soggetti tenuti al versamento dei contributi... Un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, meglio nota con l'acronimo onlus, nell'ordinamento italiano, è un particolare tipo di qualifica che un'organizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Sigla da enti benefici : sigla; enti; benefici; La sigla dei voli Lufthansa; Dà assistenza medica in tutto il mondo sigla ; sigla citata con CHF GBP e USD; La sigla del violoncello; Una sigla per cognac; sigla di Bari; Assottigliare con i denti ; Il suo colpo apporta cambiamenti ; Esegue aurei rivestimenti ; Gli abituali atteggiamenti propri degli scontrosi; Venti che calano; Hanno denti assai taglienti ; Un ente con scopi benefici ; A benefici o di; Non dimentica del benefici o ricevuto; benefici ari di beni regalati; Lunghi programmi a scopi benefici ;

Cerca altre Definizioni