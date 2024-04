La Soluzione ♚ Enti con scopi benefici La definizione e la soluzione di 9 lettere: Enti con scopi benefici. PATRONATI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Enti con scopi benefici: Il patronato è un istituto presente in Italia, che esercita funzioni di assistenza e di tutela in favore dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini presenti sul territorio dello Stato; è emanazione diretta di una organizzazione sindacale, datoriale o associativa, sia essa di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o di entrambe le categorie. Acronimo / Abbreviazione Significato e Curiosità su: Il patronato è un istituto presente in Italia, che esercita funzioni di assistenza e di tutela in favore dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini presenti sul territorio dello Stato; è emanazione diretta di una organizzazione sindacale, datoriale o associativa, sia essa di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o di entrambe le categorie. INCA patronato CGIL Sillabazione Pronuncia IPA: /'inka/ Etimologia / Derivazione Istituto Nazionale Confederale di Assistenza Altre Definizioni con patronati; enti; scopi; benefici; Lo si presta in molti enti; Lavorano per gli Enti pubblici; La stregoneria per scopi benefici; Scopi fini; Tutt altro che benefici nocivi; Cerca altre soluzioni cruciverba

PATRONATI

