La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Gabinetti scientifici' è 'Laboratori'.

LABORATORI

Curiosità e Significato di Laboratori

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Laboratori, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Laboratori? I gabinetti scientifici sono ambienti dedicati a studi e sperimentazioni, dove si analizzano materiali, si conducono ricerche e si sviluppano nuove scoperte. Oggi li chiamiamo più comunemente laboratori, spazi fondamentali per la scoperta e l’innovazione in campi come chimica, biologia e tecnologia. Sono il cuore delle attività scientifiche e dell’avanzamento della conoscenza.

Come si scrive la soluzione Laboratori

La definizione "Gabinetti scientifici" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

A Ancona

B Bologna

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

