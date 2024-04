La Soluzione ♚ Fondamenti scientifici La definizione e la soluzione di 6 lettere: Fondamenti scientifici. TEORIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su fondamenti scientifici: Una teoria del complotto o della cospirazione (talvolta nella forma aggettivale: teoria complottista o cospirativa) è una teoria o spiegazione di un evento o una situazione, spesso alimentata da motivazioni politiche, che ne attribuisce cause e responsabilità a una cospirazione ordita da gruppi elitari e potenti (spesso detti «poteri forti»), nonostante le altre spiegazioni già fornite siano più plausibili e affidabili. Il termine ha una connotazione negativa, poiché implica che il credere a tali teorie sia una pratica basata sul mero pregiudizio e su prove insufficienti. Una «teoria del complotto» non è la stessa cosa di una cospirazione; perché si riferisce a una cospirazione ipotizzata con caratteristiche specifiche, come un'opposizione al consenso tradizionale (talvolta detto «mainstream») tra quelle persone, come scienziati o storici, che sono qualificate per valutarne l'accuratezza. Altre Definizioni con teorie; fondamenti; scientifici; Devono essere sempre convalidate dalla pratica; Le postulano gli scienziati; Si basano più sulle pratiche che su criteri scientifici; Istituti classici scientifici o artistici; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Fondamenti scientifici

TEORIE

