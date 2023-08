Istituti classici scientifici o artistici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Istituti classici scientifici o artistici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LICEI

Significato/Curiosita : Istituti classici scientifici o artistici

Atipici; istituti d'arte: l'istruzione artistica era rappresentata dagli istituti d'arte (arte applicata) e dai licei artistici (arte accademica) istituti magistrali:... A quale tipologia di liceo: istituti tecnici, istituti professionali e licei - iscriversi. le tipologie di scuola secondaria di secondo grado, articolate...

