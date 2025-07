Facsimile umano nei cruciverba: la soluzione è Sosia

SOSIA

Curiosità e Significato di Sosia

Perché la soluzione è Sosia? Il termine sosia indica una persona che somiglia molto a un'altra, quasi come un suo doppio. È spesso usato per descrivere qualcuno che ha un aspetto molto simile a un'altra persona, come un facsimile umano. Questa somiglianza può essere così forte da creare l'effetto di uno specchio vivente, rendendo il sosia un vero e proprio clone umano.

Come si scrive la soluzione Sosia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Facsimile umano", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

S Savona

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A T O N L A A N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATALANTINO" ATALANTINO

