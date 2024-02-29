È un concentrato dell umano sapere

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'È un concentrato dell umano sapere' è 'Enciclopedia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENCICLOPEDIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È un concentrato dell umano sapere" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È un concentrato dell umano sapere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Enciclopedia? Un'enciclopedia rappresenta un vasto insieme di conoscenze raccolte e organizzate in modo sistematico, permettendo l'accesso rapido a informazioni di vario genere. Essa funge da deposito di sapere umanamente accumulato, offrendo spiegazioni chiare e dettagliate su numerosi argomenti. La sua struttura permette di consultare facilmente dati storici, scientifici, culturali e artistici, contribuendo alla diffusione e alla conservazione del sapere. In questo modo, l'enciclopedia si configura come un patrimonio culturale universale e accessibile.

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È un concentrato dell umano sapere nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Enciclopedia

In presenza della definizione "È un concentrato dell umano sapere", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È un concentrato dell umano sapere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Enciclopedia:

E Empoli N Napoli C Como I Imola C Como L Livorno O Otranto P Padova E Empoli D Domodossola I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È un concentrato dell umano sapere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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