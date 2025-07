Evento doloroso dalle conseguenze perduranti nei cruciverba: la soluzione è Trauma

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Evento doloroso dalle conseguenze perduranti' è 'Trauma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAUMA

Curiosità e Significato di Trauma

Approfondisci la parola di 6 lettere Trauma: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Trauma? Il trauma è una ferita profonda, spesso causata da un evento doloroso o traumatico, che lascia tracce durature nella mente e nel corpo. Può derivare da incidenti, abusi o perdita improvvisa, influenzando il benessere a lungo termine. Comprendere il trauma è fondamentale per affrontarlo e guarire, permettendo di riprendere in mano la propria vita e superare le cicatrici del passato.

Come si scrive la soluzione Trauma

Hai trovato la definizione "Evento doloroso dalle conseguenze perduranti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

A Ancona

U Udine

M Milano

A Ancona

